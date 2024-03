Ein Autofahrer hat bei seiner Flucht vor der Rastatter Polizei in der Nacht auf Samstag einen Unfall verursacht. Später stellte sich heraus: Der Fahrer war noch nicht volljährig.

In der Nacht auf Samstag ist der Polizei in Rastatt ein Autofahrer aufgrund seines Fahrverhaltens aufgefallen. Als die Beamten den Mann im Bereich der Kreuzung B3/L77a kontrollieren wollten, flüchtete dieser gegen 2.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wilhelm-Busch-Straße.

Kurz vor der dortigen Kreuzung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall. Als die Beamten den Autofahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass dieser noch nicht volljährig und somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Polizei sucht nach Unfall in Rastatt Zeugen

Sein Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro. Den jungen Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen.

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere entgegenkommende Autofahrer durch den Mann gefährdet wurden. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl unter 07223808470 zu melden.