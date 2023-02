Grundsätzlich hat jeder Mensch das sogenannte Recht am eigenen Bild. Wird jemand fotografiert und das Foto im Anschluss veröffentlicht, was einem Post in einer Facebook-Gruppe entspricht, stellt das eine Verletzung dieses Rechts dar. Es handelt sich also im weiteren Sinne um einen Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerten Persönlichkeitsrechte. Das Kunsturhebergesetz sieht bei einem Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild als Strafe entweder einen Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. Was im Einzelfall droht, hängt dabei von den individuellen Umständen ab.