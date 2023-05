Der kräftige Regenschauer stoppte pünktlich zum „Tanz unter den Platanen“. Jung und Alt tanzten gemeinsam auf dem Marktplatz in Rastatt vor zahlreichen Zuschauern.

Etwas Zittern gehört zu „Tanz unter den Platanen“ wohl einfach dazu. Auch beim diesjährigen Auftakt am Freitagabend auf dem Rastatter Marktplatz war lange nicht klar, ob getanzt werden kann.

Doch am Ende stoppte der kräftige Regenschauer und der Marktplatz war bestens besucht. Nicht nur für Organisatorin und Tourismusmanagerin Wiebke Freund war der Abend ein voller Erfolg.

Es gibt sehr treue Fans von „Tanz unter Platanen“ in Rastatt

„Wir haben mittlerweile sehr treue Fans“, berichtet Freund im Gespräch mit dieser Zeitung und fügt hinzu, dass es bereits im letzten Jahr vielfach den Wunsch gab, „Tanz unter den Platanen“ 2023 fortzusetzen. Wie zur Premiere im letzten Jahr setzt man bei der Stadt Rastatt für die insgesamt fünf Veranstaltungen in diesem Jahr wieder auf die Zusammenarbeit mit der Tanzschule Müller.

Dazu gibt es ein kleines Beiprogramm mit verschiedenen Caterern, die ihre Trucks auf dem Marktplatz aufgebaut haben. Insgesamt sind in diesem Jahr fünf Veranstaltungen von „Tanz unter den Platanen“ geplant, eine mehr als 2022. Getanzt wird bis Anfang September meist am ersten Freitag im Monat.

Klassische Latein-Tänze, Hip-Hop und Freestyle

Zum Auftakt zeigten in diesem Jahr Aktive des 1. Tanzsportclubs Rastatt ihr Können. Mit dabei die zehnjährige Kira und ihr neunjähriger Tanzpartner Niels. Samba tanzen die beiden am liebsten. Auch auf Turnieren waren sie bereits mit dabei.

Da ist für jeden Teilnehmer sicher die passende Musik dabei. Ralf Müller, Tanzschulleiter

„Es macht einfach viel Spaß“, berichten sie mit einem lachen im Gesicht und freuen sich, wenn die passende Musik zu ihrem Lieblingstanz gespielt wird. Ralf Müller präsentiert eine bunte Mischung: „Da ist für jeden etwas dabei“, versichert er. Musik zu den klassischen Latein-Tänzen ist am Freitagabend auf dem Marktplatz ebenso zu hören wie Hip-Hop oder Freestyle.

Jung und Alt tanzen gemeinsam auf dem Rastatter Marktplatz

Zum Einzeltanz begeben sich besonders viele Besucher auf das Tanzparkett, das in diesem Fall der Steinboden des Rastatter Marktplatzes ist. Jung und Alt tanzen gemeinsam und haben sichtlich Spaß: „Es ist super: Wir haben uns die diesjährigen Termine bereits dick im Kalender angestrichen“, verrät Ludmilla Karow und verspürt große Lust, die etwas verstaubten Tanzkenntnisse wieder aufzufrischen.

Wir haben früher viel getanzt. Es ist erstaunlich, was wir noch alles behalten haben. Dagmar und Heinz Walter, Rentner

Dagmar und Heinz Walter haben von Freunden von der Veranstaltung gehört. „Wir haben früher viel getanzt. Es ist erstaunlich, was wir noch alles behalten haben“, sagen die beiden Rentner. Sie sind umgeben von Jugendlichen, die gerade mit dem Tanzkurs begonnen haben. Sie wollen „einfach abhängen“, sagen sie und fügen hinzu: „Cool, dass in der Stadt auch abends mal was los ist.“

Deutlich mehr Besucher als erwartet bei „Tanz unter den Platanen“

Das Besondere am Freitagabend ist für viele, dass Anfänger, Fortgeschrittene und Turniertänzer alle miteinander tanzen. Der Sport verbindet zudem Generationen: „Es macht einfach Spaß“, lautet das Fazit von Mareike Maier. Und auch Ralf Müller freut sich, dass deutlich mehr Besucher gekommen sind als zunächst erwartet wurden.

Zwischendurch erfüllt er am Mischpult gerne Wünsche einzelner Besucher, die ihr Lieblingsstück auswählen oder einen bestimmten Tanz favorisieren. Showtänze und eine Breakdance-Einlage runden „Tanz unter den Platanen“ ebenso ab wie verschiedene Gruppentänze.

Nur bei gutem Wetter wird getanzt

Weitere Tanzabende sind am 9. Juni, 7. Juli, 4. August und 8. September jeweils von 19 bis 22 Uhr geplant. „Tanz unter den Platanen“ findet nur bei gutem, regenfreiem Wetter statt. Zum Mittanzen eingeladen ist jeder, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Empfohlen werden Sportschuhe oder flache Schuhe, da direkt auf dem Steinboden des Marktplatzes getanzt wird.