Betroffene kostet es oft große Überwindung, sich mitzuteilen. Scham spielt da auch sehr oft mit hinein. Und das Gefühl, wertlos zu sein. Allerdings sieht man seelisches Leid nicht unbedingt jemandem an. Die Selbsthilfegruppe soll eine Art Plattform zum Dialog für Menschen sein, die sich in einer Lebensschieflage befinden und keinen Ansprechpartner haben. Sie sollen erfahren, dass sie nicht die Einzigen sind und es Lebenssituationen gibt, die auch anderen widerfahren. Oftmals wird den Menschen erst im Gespräch klar, was eigentlich in ihrem Leben passiert ist. „In der Selbsthilfegruppe stoßen sie auf offene Ohren – ohne be- oder verurteilt zu werden“, sagt die Initiatorin.