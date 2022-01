Ausgefallene Trafo-Stationen: Bietigheim und Ötigheim ohne Strom

Am Montagmorgen fiel in mehreren Gemeinden in der Umgebung Rastatts der Strom aus. Die genaue Ursache ist bislang noch unbekannt. Unter anderem waren Ötigheim, Bietigheim, Muggensturm und Kuppenheim betroffen.

Zu einem Stromausfall ist es am Montagmorgen in einzelnen Gemeinden in der Umgebung Rastatts gekommen. Betroffen waren in Bietigheim unter anderem die Tulla-, Ritter-, Rhein-, Raiffeisen-, Rastatter und Breite Straße. In Ötigheim war das Gebiet „Hagenäcker 1“ und ein Teil des nördlichen Gewerbegebietes ohne Strom.

Die App der Gemeinde meldete einen Brand in einer Trafo-Station. „Es sind vier Trafo-Stationen ausgefallen. Die genaue Ursache wissen wir noch nicht“, sagte Sascha Maier, Ötigheims Kämmerer und Personalamtsleiter, der auch für das Energiemanagement in der Gemeinde zuständig ist.

Unter anderem seien neben dem Wohngebiet auch der Kindergarten Sankt Michael und das Altersheim Curatio in Ötigheim betroffen gewesen. Auch der dort angesiedelte Einzelhandel war ohne Strom. „Da standen Leute vor den Schiebetüren und sind nicht rausgekommen“, erzählt Maier.

Netze BW spricht von Störung im Mittelspannungsnetz

Der Stromausfall wurde in Ötigheim nach den Angaben Maiers gegen 10.45 Uhr gemeldet. Die Panne sei gegen 11.25 Uhr wieder behoben gewesen. Laut Netze BW wurde der Stromausfall gegen 10.30 Uhr gemeldet.

In der Folge kam es auch in Kuppenheim und Muggensturm zu Störungen. Wie ein Sprecher des Unternehmens der Redaktion mitteilte, handelte es sich um eine Störung im Mittelspannungsnetz, die relativ schnell wieder behoben werden konnte. Betroffen waren laut Schätzungen von Netze BW mehrere Hundert Haushalte in der Gemeinde.