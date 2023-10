Großflächiger Stromausfall

Ausnahmezustand: Weite Teile Rastatts mindestens viereinhalb Stunden ohne Strom

In Tausenden Haushalten, in Geschäften, Büros, Arztpraxen und Apotheken in Rastatt gehen am frühen Montagmorgen nach mehreren Erdschlüssen die Lichter aus. Die exakte Fehler-Lokalisierung im Stromnetz dauert an, man hat aber bereits einen konkreten Verdacht.