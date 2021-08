Autodiebstahl in Rastatt: Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zunächst in ein Haus einbrachen, stahlen sie ein Auto und ergriffen daraufhin die Flucht.

Am Mittwochmorgen

In der vergangenen Nacht haben bisher unbekannte Diebe nach dem Einbruch in ein Rastatter Gasthaus ein Auto gestohlen.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, soll sich der Vorfall in der Nacht am Mittwochmorgen zwischen 2 und 3 Uhr ereignet haben. Nachdem sich die Täter durch ein gekipptes Fenster Zutritt in das Gebäude verschafften, stießen sie beim Durchforsten der Räumlichkeiten auf einen Autoschlüssel. Die Unbekannten stahlen daraufhin den dazugehörigen Wagen, welcher auf dem Parkdeck des Gebäudes stand. Auf ihrer Flucht durchbrachen die Diebe die Zufahrtsschranke des Gebäudes.

Das Polizeirevier Rastatt bittet eventuelle Augenzeugen des Vorfalls um Mithilfe.

Zeugen gesucht:

07222/ 761 0