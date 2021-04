Autofahrer gefährdet durch riskantes Wendemanöver den Verkehr auf der B 462 bei Rastatt

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens hat am Freitagabend auf der B 462 bei Rauental durch ein Wendemänover den Verkehr gefährdet. Laut Angaben der Polizei soll der Fahrer gegen 17.45 Uhr vom Gelände einer dortigen Tankstelle auf die B 462 in Richtung Gaggenau aufgefahren, am Ende der Einfädelspur jedoch gewendet haben und entgegen der Fahrtrichtung zurück in Richtung Rastatt gefahren sein. Hierbei mussten offensichtlich mehrere Verkehrsteilnehmer teilweise stark abbremsen, um Schlimmeres zu vermeiden.

Der weiße Kastenwagen/Transporter dürfte mit einer ausländischen Zulassung unterwegs gewesen sein. Der Fahrer sei um die 40 Jahre alt gewesen mit kurzen, braunen Haaren.