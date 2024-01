Autofahrer hält Motorroller für Fahrräder und verursacht einen Unfall

Ein 87-jähriger Autofahrer hielt zwei Rollerfahrer am Sonntagnachmittag für Fahrradfahrer und kollidierte in Folge mit beiden. Ein 22-jähriger Rollerfahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer hielt gegen 15.45 Uhr auf der Allmendstraße an der Einmündung in Richtung Landstraße 78a an. Da er die Geschwindigkeit der Rollerfahrer unterschätzte, fuhr er los und stieß so mit ihnen zusammen.

Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro

Der andere Rollerfahrer fuhr mit einem Freund von der Unfallstelle, bevor die Personalien ausgetauscht wurden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.