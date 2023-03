Autofahrer in Rastatt brauchen künftig noch bessere Nerven

Die Verlegung der Fernwärmeleitungen in der Innenstadt stellt die Autofahrer schon seit rund einem Jahr auf eine Geduldsprobe. Jetzt mutet das Versorgungsunternehmen den Verkehrsteilnehmern noch mehr zu. Die zentrale Kreuzung Engel-/Herrenstraße wird ab kommenden Montag, 27. März, gesperrt. Und die Umleitungsstrecke wird durch eine andere Baustelle zum Nadelöhr.

1,1 Kilometer haben sich die Stadtwerke vorgenommen. Startpunkt für die neue Wärmeleitung war bei der Carl-Schurz-Straße. Die Route unter der Erde verläuft über die Herrenstraße und Lyzeumstraße. Schlusspunkt ist die Kreuzung mit der Ludwigsfeste, die man bis Mitte dieses Jahres erreicht haben will.

Engelstraße wird zur Sackgasse

Jetzt kündigt die Verwaltung den nächsten Abschnitt an: Die Kreuzung Herrenstraße/Engelstraße muss ab Montag bis voraussichtlich 19. Mai gesperrt werden. Konsequenz: Durch die Sperrung wird die Engelstraße ab der Kaiserstraße und aus Richtung Krankenhaus in der Lucian-Reich-Straße zur Sackgasse. Gleiches gilt für die Herrenstraße ab der Lyzeumstraße und aus Richtung Rheintorstraße. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist aus allen Richtungen frei. Eine großräumige Umleitung über die Straße an der Ludwigfeste wird ausgeschildert.

Das Problem: Die Umleitungsstrecke selbst ist ebenfalls durch eine Baustelle beeinträchtigt. Die Stadt absolviert gerade Kanalarbeiten im Zay. Ein Abschnitt auf der Ludwigsfeste beim Abzweig Am Hasenwäldchen wird deshalb einspurig geführt. Es wird also eng.

Keine neue Erfahrung im Zusammenhang mit den Nahwärmebaustellen. Seit Monaten sind Autofahrer genervt, weil die Lyzeumstraße von der Herrenstraße bis zum Ludwig-Wilhelm-Gymnasium gesperrt ist. Die Umleitung verläuft seit Monaten über die Lucian-Reich-Straße. Das sorgt täglich für Verkehrschaos beim Klinikum. Dessen Parkplatz ist fast permanent überfüllt.

Zu Stoßzeiten kommt es zu brenzligen Situationen

Vor der Schranke an der Ecke Engel-/Lucian-Reich-Straße bilden sich Staus. Gerade zu Stoßzeiten an Vormittagen kommt es zu brenzligen Situationen. Eng wird es auch wegen der Längsparkplätze in der Lucian-Reich-Straße. Die hätte die Stadt während der Umleitungsphase sperren können, um die Situation zu entzerren. Doch diesen Schritt wollten die Verkehrsplaner nicht gehen.

Immerhin ist jetzt beim LWG Entspannung in Sicht. Nach Auskunft aus dem Rathaus soll die Lyzeumstraße spätestens am Montag wieder freigegeben werden. Damit ist dort wenigstens wieder die Zufahrt in die Innenstadt möglich. Die Baustelle am Gestadebruch dauerte deutlich länger als angekündigt. Eigentlich sollten die im vergangenen August gestarteten Arbeiten bereits im September erledigt sein.

Die anstehende Sperrung der Kreuzung Engel-/Herrenstraße wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Während der Baumaßnahme kann die Innenstadtlinie 239 die Haltestellen „Krankenhaus“ und „Fruchthalle“ nicht anfahren. Die Haltestelle „Krankenhaus“ wird in die Lyzeumstraße, Einmündung Lucian-Reich-Straße, verlegt. Eine zusätzliche Haltestelle wird zudem in der Lyzeumstraße vor der Einmündung in die Kaiserstraße eingerichtet. Fußgänger sind von der Baumaßnahme nicht betroffen.