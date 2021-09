Polizei ermittelt

Autofahrer in Rastatt streift anderen Wagen um Fahrradfahrer auszuweichen

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Rastatt ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug gestreift, als er einem Fahrradfahrer ohne Licht auswich. Das Polizeirevier Rastatt sucht nach dem Unbekannten.