Beamte haben am Montagmorgen einen Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten sie fest, dass der Mann mutmaßlich unter Drogen steht.

Mit Drogen am Steuer

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen gegen 1 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Oberwaldstraße in Rastatt geprüft worden.

Mann wohl unter Kokaineinfluss am Steuer

Wie die Polizei mitteilte, wurde hierbei festgestellt, dass sich der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain ans Steuer gesetzt hat.

Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.