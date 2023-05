Eine 70-Jährige ist an den Folgen eines Unfalls auf der B462 in Rastatt gestorben. Die Frau wurde am 8. Mai schwer verletzt.

Eine 70-Jährige ist am späten Mittwochabend in einem Krankenhaus gestorben, nachdem sie sich bei einem Unfall in Rastatt schwer verletzt hatte.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte, kam es am 8. Mai an der Kreuzung Rauental in Fahrtrichtung Rastatt zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Laut Angaben der Polizei soll es die 70-Jährige an der roten Ampel nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, zu bremsen. Dadurch kam es zur Kollision mit dem stehenden Auto vor ihr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf ein weiteres Auto geschoben. Dabei wurde die mutmaßliche Unfallverursacherin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum Rastatt gebracht.

Vier Personen in den kollidierten Fahrzeugen wurden, bis auf einen Insassen, ebenfalls leicht verletzt und für die weitere medizinische Versorgung nach Rastatt in das örtliche Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Die drei beschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.