Gibt es ein Leben ohne Alkohol? Ja, sagt Werner S.. Und es ist für ihn schöner und erfüllter als zuvor. Werner S. heißt eigentlich anders, in diesem Artikel möchte er jedoch anonym bleiben.

Viele Jahre hat er dem Alkohol kräftig zugesprochen. Einmal ist er in einem Park in Paris aufgewacht und wusste nicht mehr, wie er dorthin gekommen war im Rausch der vernebelten Sinne.

Es ist ein trauriger Höhepunkt in seiner „Trinkerkarriere“, die er mittlerweile an den Nagel gehängt hat. Seit über zwölf Jahren ist Werner S. trocken – und hilft anderen Suchtkranken, damit sie abstinent bleiben.

Mir geht es gut und ich bin zufrieden. Werner S., Suchtkrankenhelfer

Werner S. lächelt oft, während er seine Lebensgeschichte erzählt, obwohl die leidvoll ist. Der Mann hat viel durchgemacht. Heute ist er mit sich im Reinen, gefestigt – und bestätigt diesen Eindruck auch.

„Mir geht es gut und ich bin zufrieden“, sagt der 64-Jährige. S. leitet seit zehn Jahren Selbsthilfegruppen der Fachstelle Sucht Rastatt-Baden-Baden – zuvor hat er eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter absolviert.

Selbsthilfe ist mehr, als im Kreis zu sitzen und zu reden. Martina Rapp, Leiterin der Fachstelle Sucht Rastatt-Baden-Baden

„Das kann nicht jeder“, sagt die Leiterin der Fachstelle. Martina Rapp: „Selbsthilfe ist mehr, als im Kreis zu sitzen und zu reden. Es müssen sehr stabile Menschen sein, die auch gut mit anderen umgehen können.“ S. gehört inzwischen dazu.

Das war nicht immer so. Er ist hineingerutscht in die Alkoholabhängigkeit in jungen Jahren – „da war ich 16 oder 17“, erzählt er. Da fingen die Partys am Wochenende an: „Man hat nicht dazugehört, wenn man nichts getrunken hat. Ich war immer der Letzte, der nach Hause ging.“

Er schmeißt das Gymnasium und geht auf die Handelsschule, absolviert eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Der Beruf macht ihm keinen Spaß, er wechselt in die Industrie. Und spielt in seiner Freizeit Fußball.

Ein ständiges Auf und Ab

Immer wieder gibt es Alkoholexzesse, Werner S. feiert mit Freunden, die gerne viel trinken. Die folgenden Jahre sind ein ständiges Auf und Ab. Längere, abstinente Phasen, die über ein Jahr dauern, wechseln sich ab mit schlimmen Monaten, in denen der Alkohol die Kontrolle übernimmt.

In einer trockenen Phase lernt er seine spätere Frau kennen, er wird Vater, zieht zu ihr: Neuer Job, neues Umfeld, ungewohntes Zusammenleben: „Das war ein bisschen viel auf einmal“, sagt er. Die Ehe scheitert, „danach ging es richtig los“.

Er zieht um, spült den Kummer mit viel Bier herunter – und verliert seinen Job. Die Besuchszeiten bei seinem Kind nehmen ihn emotional stark mit: „Wenn ich danach wieder zuhause war, habe ich gebechert, es hat so weh getan.“

Wieder zurück in seiner Heimatgemeinde bleibt er eine Weile abstinent, doch die Probleme holen ihn ein und lassen ihn immer wieder zur Flasche greifen: „Ich habe mehrere Jobs verloren durch meine Trinkerei“, zieht er Bilanz. „Ich wusste manchmal am nächsten Morgen nicht mehr, was am Abend zuvor war. Ich habe mich dann immer miserabel gefühlt.“

Umschulung zum Arbeitserzieher gemacht

Werner S. macht eine zweijährige Umschulung zum Arbeitserzieher. Arbeitserzieher planen und gestalten arbeitserzieherische und arbeitstherapeutische Maßnahmen für Menschen mit und ohne Behinderung.

Mit dieser pädagogischen Ausbildung arbeitet er als Streetworker in Karlsruhe, später in einem Jugendheim in Ettlingen, dessen Träger die katholische Kirche ist. Über diese kommt er auch für ein paar Monate nach Südamerika, dort ist er in Bolivien und Venezuela in Jugendheimen tätig, bis er wieder ins Badische zurückkehrt.

Vor über zwölf Jahren hat Werner S. das letzte Mal einen Schluck Alkohol zu sich genommen, vermisst hat er ihn seither nicht. Im Gegenteil: Sein Leben hat sich zum Guten gewandelt, er hat einen Teilzeitjob und kann sich selbst an kleinen Dingen erfreuen – wie dem Kaffeeduft, der morgens durch die Küche zieht. Und er hat neue Freunde gefunden. Solche, die akzeptieren, dass er keinen Alkohol trinkt und ihn auch nicht dazu nötigen.

Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter absolviert

S. ist nach mehreren Therapien über die Nachsorge zur Fachstelle Sucht in Rastatt gekommen. Der damalige Fachstellenleiter Wolfgang Langer habe ihn ermuntert, die Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter des Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BW-LV) zu machen, der Träger der Fachstelle Sucht ist.

Heute leitet er eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Alkoholproblemen in Rastatt, ist stellvertretender Gruppenleiter in einer weiteren Gruppe, leitet zudem eine Gruppe für Menschen mit Essstörungen in Rastatt und wird noch eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen übernehmen, die in Gernsbach geplant ist.

Austausch in der Rastatter Selbsthilfegruppe wichtig

„Viele denken, wenn sie eine Therapie und Nachsorge hinter sich gebracht haben, haben sie es geschafft. Doch dann kommen die Alltagsprobleme und dann muss man darüber reden“, sagt er.

Das geht gut in der Gruppe, dort sind Menschen, die gleiche Erfahrungen gemacht haben und die dieselben Nöte plagen. Sie tauschen sich aus „in einer wohlwollenden Konfrontation und finden Unterstützung in einem vorurteilsfreien Raum“, beschreibt der BW-LV das Ziel. Man müsse immer an sich arbeiten, um trocken und damit in einem selbstbestimmten Leben zu bleiben, sagt Werner S..

Die Tätigkeit als Suchtkrankenhelfer bereitet ihm sehr viel Freude. Andere unterstützen zu können, das sei schon ein schönes Gefühl. Das habe ihn motiviert. Auch seien unter einigen Betroffenen in den Selbsthilfegruppen schon echte Freundschaften entstanden, die sich auch privat treffen zu gemeinsamen Unternehmungen, bei denen der Alkohol keine Chance hat.