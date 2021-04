Die Tiefgarage unter der Badner Halle in Rastatt ist mehr als 30 Jahre alt. Nicht nur der Zahn der Zeit nagt an den Bauteilen, sondern auch Streusalz. Ein Experte hat die Garage untersucht.

Streusalz nagt an Pfeilern und Wänden

Wer sich in der Tiefgarage der Badner Halle umsieht, fühlt sich an manchen Stellen wie in einem Kriegsbunker. Farbe blättert von den Wänden, die Sockel der Stützpfeiler sehen aus, als hätten Ratten mit Diamantzähnen dran genagt, Risse durchziehen den Boden. Im Spätjahr 2020 hat ein Experte die Schäden unter die Lupe genommen. Er hat beunruhigende Entdeckungen gemacht.

Am Donnerstag, 15. April, wird sich der Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur mit dem Thema beschäftigen. Das Gremium tagt ab 17.30 Uhr online, die Sitzung wird in der Badner Halle für die Öffentlichkeit übertragen.

Wie aus den Unterlagen für die Stadträte hervorgeht, bereitet dem Experten insbesondere eine auffällig hohe Chlorid-Belastung Sorge. Diese war bei fünf Probebohrungen Ende Oktober zutage getreten.