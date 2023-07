Bahnhof Rastatt für Züge rund eine Stunde lang nicht erreichbar

Kleines Feuer, große Wirkung: Weil ein Gestrüpp an den Gleisen nahe dem Bahnhof Rastatt brannte, mussten die Züge stehen bleiben.

Feuerwehreinsatz am Bahnhof

Rund eine Stunde lang ging am Dienstagnachmittag nichts mehr im Bahnverkehr rund um Rastatt: Die Feuerwehr war gefordert, weil direkt am Gleis nahe dem Hauptbahnhof Gestrüpp brannte. Die Fläche war zwar nur etwa einen Quadratmeter groß, wie es vonseiten der Wehr hieß, machte aber ab etwa 16.20 Uhr einen Einsatz erforderlich, in dessen Folge keine Züge den Bahnhof passieren konnten.

Laut Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) waren die Stadtbahnlinien S7, S8, S71 und S81 betroffen. Es kam zu Verspätungen und Fahrtausfällen auf den genannten Linien.

Die AVG-Stadtbahnen konnten weder vom Albtalbahnhof noch vom Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Rastatt verkehren. Auch von der Murgtalstrecke sowie aus südlicher Richtung (von Baden-Baden kommend) verkehrten keine AVG-Linien in Richtung Rastatt, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Weiter mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen

Laut AVG habe man zwar einige Züge wenden lassen können, andere aber mussten auf den Strecken warten. Etwa eine Stunde später war der Einsatz vorbei. Zwar können die Züge nun wieder den Bahnhof anfahren, doch könne es weiterhin zu Fahrtausfällen und Verspätungen kommen, wie die AVG mitteilte.