Bauarbeiten für Netto-Supermarkt in Rastatt-Ottersdorf haben begonnen

Die Bauarbeiten für den Netto-Supermarkt am Ortseingang von Rastatt-Ottersdorf haben begonnen. Die Freude über den Nahversorger ist groß – zumal der Bäckerei Hatz gekündigt wurde.

Lange genug haben die Ottersdorfer darauf gewartet; jetzt belegt der Bagger-Einsatz am Ortseingang: Es wird ernst mit dem Netto-Markt.

Nach Auskunft von Netto, einem Tochterunternehmen von Edeka, soll der neue Markt mit einer Verkaufsfläche von 1.100 Quadratmetern Mitte nächsten Jahres eröffnen. Rund 5.000 Artikel in den Regalen kündigt der Discounter an; acht bis zwölf Mitarbeiter werden in der Filiale beschäftigt. Zur Infrastruktur gehören 66 Parkplätze sowie überdachte Fahrradabstellplätze.

Ortsvorsteher von Rastatt-Ottersdorf freut sich über Netto als Nahversorger

Ortsvorsteher Stefan Lott ist froh, dass der Nahversorger vor den Toren steht. Das Vorhaben ist Auftakt einer Neuordnung am Ortseingang. Auf der Fläche von Netto lag zuvor der Bolzplatz, der an die Ortsausfahrt Richtung Wintersdorf verlegt wurde.

Für die Zukunft geplant ist neben dem Supermarkt ein neues Feuerwehrhaus; allerdings nach Einschätzung von Lott erst in sechs bis zehn Jahren. Und dann stünden noch 2.000 Quadratmeter zur Verfügung, die man für Gewerbeansiedlung nutzen will.

Sorgen, dass es gerade durch den Schichtwechsel bei Mercedes-Benz zu gefährlichen Situationen am Ortseingang mit dem Netto-Markt kommen kann, hält der Ortsvorsteher nicht für berechtigt. Die Verkehrsplaner hätten die Lage zuvor ausreichend analysiert.

Bäckerei Hatz in der Wilhelmstraße wurde gekündigt

Beim Thema Nahversorgung setzt Lott auch auf die Bäckerei mit Café im Netto-Markt. Dieses Angebot ist aus seiner Sicht um so dringlicher, weil nach Lotts Informationen der Bäckerei Hatz (ehemals Rheinau Bäck) in der Wilhelmstraße vom Gebäudeeigentümer gekündigt worden sei.

Im Ortschaftsrat habe man sich deshalb auch schon mit einer Container-Lösung befasst. Jetzt ist laut Ortsvorsteher im Gespräch, dass die einzige Bäckerei im Ort noch so lange am Standort bleiben darf, bis Netto eröffnet.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit begrüßt Lott eine Verlagerung des Backwarenangebots. Bei der jetzigen Niederlassung in der Wilhelmstraße kommt es morgens immer wieder zu brenzligen Situationen, weil Autofahrer in der Ortsdurchfahrt für den Einkauf halten, zugleich die Strecke auch von Kindern genutzt wird, die zu Grundschule und Kindertagesstätte unterwegs sind.