Die Baustelle „Am Hasenwäldchen“ verzögert sich. Die Stadt teilt mit, dass die Bauarbeiten länger dauern werden. Darüber hinaus werden zwei Baumbeete angelegt. Die Folge: In der Straße fallen zwei Parkplätze weg.

Die Stadt hat die Anwohner darüber vor Kurzem in einem Schreiben informiert. „Durch die Bäume und die Entsiegelung der Straßenfläche wird das Mikroklima positiv beeinflusst“, heißt es. Die Verdunstungsrate steige und das Umfeld werde weniger stark erhitzt. Die Bauarbeiten werden laut Stadt erst nach dem Umschluss der Trinkwasserleitung errichtet. Deshalb „verzögert sich der Bauablauf“.

Es wird alles daran gesetzt, die Straße noch vor Ostern zu asphaltieren und für den Verkehr freizugeben. Heike Dießelberg, Pressesprecherin Stadt Rastatt

Bei der Erneuerung der Wasserversorgung gibt es nach Angaben der städtischen Pressestelle Verzögerungen. Dafür seien die Stadtwerke verantwortlich. „Es wird alles daran gesetzt, die Straße noch vor Ostern zu asphaltieren und für den Verkehr freizugeben“, sagt Heike Dießelberg, Pressesprecherin der Stadt Rastatt.

Für den Anwohner Thomas Rachel ist die Planung für die zwei Baumbeete in seiner Straße neu. Er glaubt, dass das vorher so nicht angedacht war. Er ärgerte sich schon über den unangekündigten Baustellenbeginn und die schlechte Baustellen-Kommunikation der Stadt. „Wir haben mehrfach bei der Stadt nachgefragt und die hat sich dumm gestellt und versprochen, uns rechtzeitig zu informieren“, sagte er dieser Redaktion bereits Anfang März. Passiert sei nichts.

Baustelle besonders für gehbehinderte Arztpraxis-Besucher ein Problem

Besonders für die gehbehinderten Patienten der Arztpraxis „Am Hasenwäldchen“ ist das aus Sicht Rachels ein großes Problem. Die Baustelle erstreckt sich über die gesamte Strecke der 110 Meter langen Anwohnerstraße. Rechts und links bleibt den Fußgängern die Möglichkeit den Bereich auf dem Gehweg zu passieren.

„Es waren tatsächlich ursprünglich keine Baumquartier-Standorte vorgesehen“, erklärt Dießelberg. Der städtische Tiefbau und der Fachbereich Stadt- und Grünplanung hätten die Chance gesehen dort die zwei Bäume als „lokale Maßnahme zur Klimaanpassung“ zu pflanzen. Dieses Thema sei immer wieder Thema im Gemeinderat. Darum versucht die Stadt, wo es nur geht Bäume zu Pflanzen, heißt es aus dem Rathaus.

Gerade in heißen Sommern mindern laut Dießelberg die Bäume die Temperatur. „Die zwei Parkplätze entfallen ersatzlos.“ Wegen der Grundstückszufahrten seien andere Plätze in diesem Straßenraum nicht möglich. „Die Straße ist ja nicht sonderlich lang“, so die städtische Pressesprecherin.

Als ob es hier nicht grün genug wäre. Thomas Rachel, Anwohner

Der Anwohner Thomas Rachel kann nur mit dem Kopf schütteln. „Als ob es hier nicht grün genug wäre.“ Er sieht den Wegfall der beiden Stellplätze kritisch. Die Parkplatz-Situation ist laut Rachel drastisch. Ganz besonders vor dem Hintergrund, dass An der Ludwigsfeste rund 40 Parkplätze wegfallen. Der Parkdruck werde damit auf das Zay erhöht. In der Straße „Am Hasenwäldchen“ gab es vor der Baustelle drei Dauer- und drei Kurzzeit-Parkplätze.

Rachel meint, dass viele Parkplätze in der Sibyllenstraße und „Am Hasenwäldchen“ von Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, dauerbelegt sind. „Beim Krankenhaus sind es ja alles Bezahl-Parkplätze und vormittags komplett voll.“

Dort könne niemand mehr einfahren. Ein anderes Problem sieht Rachel in den Wohnmobilen. Immer öfter würden die großen Fahrzeuge im öffentlichen Raum abgestellt. Das koste zusätzlichen Parkraum.