Bei schweren Covid-Verläufen kommt der letzte Rettungsanker aus Rastatt

Es ist eines dieser Wunder der modernen Medizin. Wenn Covid-Patienten nicht mehr in der Lage sind, ihren Körper über die Lunge mit Sauerstoff zu versorgen, muss das nicht ihr Todesurteil bedeuten. Es gibt einen letzten Rettungsanker namens ECMO.

Bei dieser Therapie leitet ein Gerät das Blut aus dem Körper und reichert es dort mit Sauerstoff an. Es ist der letzte Rettungsanker, wenn nichts anderes mehr hilft. Gefertigt wird der Anker in Rastatt.

Markus Medart öffnet die Türen zur Produktionshalle von Getinge. „Die Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt“, sagt der Geschäftsführer. Fünf Mitarbeiter stehen im vorderen Drittel der Halle an einer Fertigungsstraße und schrauben in mehreren Schritten ein Gerät zusammen, das mit seinen großen Griffen ein wenig an ein Kofferradio erinnert.