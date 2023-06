Die 15-jährige Linn weiß schon genau, was sie beruflich mal machen will: Elektronikerin. „Ich repariere zu Hause alles, das ist total mein Ding“, erzählt die Schülerin der Rastatter Gustav-Heinemann-Schule Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch.

Damit macht sie genau das, was den 250 Achtklässlern am Mittwochvormittag bei der „Craft Roadshow“ der Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe an der August-Renner-Realschule (ARRS) ans Herz gelegt wird: „Folge Deiner inneren Stimme und Du wirst erfolgreich“, wie es der bekannte Comedian und Malermeister Oliver Gimber („Witze vom Olli“) formuliert.

Wir haben rund 200 Handwerksbetriebe in Rastatt und viele wären froh, sie würden Auszubildende oder irgendwann einen Nachfolger finden. Hans Jürgen Pütsch, Oberbürgermeister von Rastatt

Nachwuchs- und Fachkräftemangel ist ein Thema, von dem wohl jeder Handwerksbetrieb landauf, landab ein Klagelied singen kann. Die Auftragsbücher sind teils so voll und neue Mitarbeiter nicht zu finden, dass Kunden lange auf einen Handwerker warten müssen. „Wir haben rund 200 Handwerksbetriebe in Rastatt und viele wären froh, sie würden Auszubildende oder irgendwann einen Nachfolger finden“, sagt Pütsch.

Betriebe und Schüler früh vernetzen

„Aber wenn niemand was macht, dann passiert nichts“, will Hans-Albert Fritsch, Inhaber von Fritsch GmbH Heizungen und Bäder aus Rastatt, das Problem an der Wurzel angehen. Er hat die „Craft Roadshow“ vergangenes Jahr erstmals nach Rastatt geholt. „Handwerksbetriebe und Schüler vernetzen“ ist das Ziel, und zwar frühzeitig, bevor die Berufspraktika anstehen. Fritsch hat sich zum Ziel gesetzt, das Projekt mit Kooperationspartnern fünf Jahre lang einmal jährlich in Rastatt anzubieten. Dann könne man auch beurteilen, ob es langfristig positive Effekte zeigt.

An den 16 Infoständen von Handwerksbetrieben, Banken, der Berufsfeuerwehr, Stadtwerken oder Stadtgärtnerei können die jungen Leute sich umfassend über die Berufsbilder informieren. Teils haben die Firmen dafür Auszubildende an die ARS geschickt, „da ist die Hemmschwelle nicht so groß, man kann besser auf Augenhöhe reden“, sagt Fritsch.

Es gibt nur noch ein paar Handwerker, die verdienen entsprechend gut Geld. Benjamin Dressel, Heinrich Schmid GmbH & Co KG

Die Schülerinnen und Schüler von ARRS und Gustav-Heinemann-Schule kommen gut vorbereitet. Wie lange die Ausbildung dauert, wie viel Urlaub man hat oder ob Arbeitskleidung gestellt wird – die Fragen sind sehr unterschiedlich. „Was muss man mitbringen?“, will ein Schüler von Benjamin Dressel (Heinrich Schmid GmbH & Co KG) wissen. „Du musst zuverlässig sein“, sagt der. Und auch die Frage nach den Verdienstmöglichkeiten ist schnell beantwortet: „Es gibt nur noch ein paar Handwerker, die verdienen entsprechend gut Geld.“

„Die Lehre dauert drei Jahre, Du arbeitest mit Gesellen auf der Baustelle zusammen“, erklärt nebenan ein Mitarbeiter der ETS GmbH, die Elektroinstallateure ausbildet. Hier lässt sich auch Jeremy beraten. „Ich könnte mir einen Handwerksberuf vorstellen“, sagt der Achtklässler der ARRS und betont, er habe keine Scheu, dabei auch mal schmutzig zu werden. „Das gehört dazu.“ Seine Eltern würden ihm die Entscheidung überlassen. Darüber ist er froh. Denn andere erzählen teils, dass die Eltern eher zu einer Banklehre raten als zu einem Handwerksberuf, obwohl der Wunsch eigentlich in diese Richtung geht.

Bei Berufswahl auf die innere Stimme hören

„Gute Handwerker werden auf der ganzen Welt gesucht“, haben die Jugendlichen dazu vorher schon von Oliver Gimber erfahren. Er sei das beste Beispiel dafür, dass man mit „gerade so geschafftem Hauptschulabschluss“ erfolgreich sein könne, wenn man bei der Berufswahl auf seine innere Stimme hört.

Ein guter Weg, das herauszufinden, seien Berufspraktika. Auch hier hilft die „Craft Roadshow“, Kontakte zu knüpfen. Viele Betriebe haben Visitenkarten mit einem QR-Code dabei, über den man auf die Praktikumsbewerbung gelangt.

Dass das Erfolg hat, bestätigen Fritsch und auch ARRS-Rektor Stefan Funk. Er wisse von „vielen Betriebspraktika und einem Ausbildungsverhältnis“ infolge der letztjährigen „Craft Roadshow“, sagt Funk. Das bestätigt Andreas Reifsteck, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe, die seit fünf Jahren erfolgreich mit dem Projekt unterwegs ist.

Man kann sich fortbilden und es gibt viele Möglichkeiten aufzusteigen. Pascal Flier, Auszubildender Firma Reif

Auch Linn hat schon zwei Praktika absolviert. In ihrem Berufswunsch Elektronikerin hat sie das bestärkt. Doch in einem Betrieb sei sie „als Mädchen gar nicht richtig ernst genommen worden“. Das schreckt sie nicht ab. Nur eins weiß sie: „Da werde ich sicher keine Ausbildung machen.“

Handwerksbetriebe müssen sich umstellen

Diesbezüglich müssen sich wohl auch manche Handwerksbetriebe noch umstellen, wenn sie auch Mädchen gewinnen wollen. Angelina, Emmili und Hailey zum Beispiel könnten sich den Beruf Malerin vorstellen. Benjamin Dressel bestätigt aus seinem Betrieb, dass einige Mädchen die Ausbildung machen. „Die sind dann bei der Innenraumgestaltung oft sehr gefragt.“

Auf dem Freigelände darf gerade ein Schüler mit dem Minibagger der Firma Reif Eimer hochheben. Das ist gar nicht so einfach. Pascal Flier gibt Anweisungen. Er ist selbst im zweiten Ausbildungsjahr als Straßenbauer und sagt: „Das macht mir total Spaß, ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit.“ Und als „Einbahnstraße“ sieht er seinen Weg keinesfalls. „Man kann sich fortbilden und es gibt viele Möglichkeiten aufzusteigen“, weiß der junge Mann.

An einer aufgebauten Wand dürfen sich die Schüler unterdessen beim Malerbetrieb Jehle mit Spraydosen im Graffiti probieren. Ins Handwerk wollen sie nicht alle. Aber genaue Vorstellungen haben sie schon: Altenpfleger, Erzieherin oder „ich will Abi machen“ lauten die Pläne. Immerhin: Sie haben sich vielleicht auch dank der Craft Roadshow über ihre Berufswahl Gedanken gemacht. Damit ist ein Ziel schon erreicht.