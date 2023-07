Am 14. Juli lockt die Ausbildungsmesse Mittelbaden nach dreijähriger Zwangspause wieder in Badner Halle nach Rastatt

Nach einer dreijährigen Pause durch die Corona-Pandemie präsentiert sich die Ausbildungsmesse Mittelbaden in Rastatt am Freitag, 14. Juli, in der Badner Halle in Rastatt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung bereits zum 21. Mal statt und bietet künftigen Schulabgängern eine gute Chance auf einen gelungen Start ins Arbeitsleben.

Hier werden insgesamt 64 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung und öffentlichem Dienst sowie verschiedenen Institutionen und Schulen über 180 verschiedene Berufsbilder vorstellen. Für junge Berufseinsteiger, die auf der Suche nach einem Platz für die Ausbildung oder ein duales Studium sind, bieten sich hier viele Optionen. 36 der anwesenden Firmen stellen zudem Praktikumsplätze zur Verfügung.

Veranstalter sind die Sparkasse Rastatt-Gernsbach und die AOK Mittlerer Oberrhein. Neben den Angeboten der Aussteller wird es wieder informative Vorträge geben und die Job-Wall steht den Kurzentschlossenen wieder zur Verfügung.

AOK

Levin Wittek (im Bild rechts) ist sich sicher – er hat die perfekte Ausbildung für sich gefunden. Nach dem Abitur informierte sich der inzwischen 21-Jährige über verschiedene Berufe: „Sozialversicherungsfachangestellter – ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Aber als ich darauf gestoßen bin, hat er mir direkt zugesagt.“ Nach der Bewerbung folgten Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und Assessment Center.

Nichts konnte ihn abschrecken: „Mir hat es bei der AOK direkt gut gefallen – die Leute sind sehr offen und die Betreuung beim Bewerbungsverfahren war super.“ Seit September 2019 arbeitet Levin Wittek nun bei der Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein und hat große Freude am neuen Job: „Ins KundenCenter kommen jeden Tag neue Menschen, auf die man sich jeweils neu einstellen muss. Jeder Fall ist anders, dadurch wird es nie langweilig. Menschen helfen zu können, ist einfach etwas Schönes.“

AOK Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing Duale Studiengänge (m/w/d): B.A. „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“, AOK-Betriebswirt inkl. B.A. Kontakt: Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin), Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe, +49 (711) 65 25 20 74 1, aok.de/karrierestart

Casimir Kast Verpackungen

Casimir Kast, eines der wenigen konzernunabhängigen, mittelständischen Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie im Murgtal, ist seit über 470 Jahren in der Region tätig und wird seit 13 Generationen familiengeführt. Am Standort Gernsbach entwickelt und produziert Casimir Kast mit rund 170 Mitarbeitenden Verpackungen aus Karton und Wellpappe für Marktführer im Bereich der FMCG (Fast Moving Consumer Goods), sowie renommierte Markenartikler und deren Agenturen aus Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern.

Leistungen:

Tarifgebundene Bezahlung

Weiterbildungsmöglichkeiten nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

30 Tage Urlaub

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebliche Altersvorsorge

Kostenlose Parkplätze

Jobrad

Casimir Kast Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Industriekaufmann, Packmitteltechnologe, Medientechnologe Druck, Maschinen- und Anlagenführer Kontakt: Bettina Kiefer, Obertsroter Landstr. 50, 76593 Gernsbach, +49 (7224) 918 0, ausbildung@casimir-kast.de, https://www.casimir-kast.de/karriere/ausbildung/

Freiberger Lebensmittel

Seit mehr als 40 Jahren kreiert und produziert die Freiberger Lebensmittel GmbH die Lieblingspizzen für jeden Geschmack. Als einer der größten Pizzahersteller Europas haben wir uns auf Handelsmarken spezialisiert und liefern in dreißig europäische Länder, die USA und Kanada. Unser Hauptsitz ist in Berlin-Reinickendorf. Die gesamte Freiberger-Gruppe produziert mit rund 3.600 Mitarbeitern ca. 4,5 Millionen Produkte täglich. Seit 1998 ist die Freiberger-Gruppe eine hundertprozentige Tochter der Südzucker AG und weltweit erfolgreich. Zur Gruppe gehören heute Unternehmen an 14 Standorten in ganz Europa und den USA.

Mit über 1.000 Rezepturen veredelt Freiberger die Marken des internationalen Handels – für Pizza, Pasta und andere (tief)gekühlte Spezialitäten. Der Grund für die große Vielfalt sind die lokal unterschiedlichen Geschmacksvorlieben der Verbraucher. Unsere Experten finden sie heraus und entwickeln so für jeden Markt ein kulinarisches Highlight nach dem nächsten – exakt abgestimmt auf die individuellen Anforderungen unserer Partner in Handel und Food-Service.

Leistungen:

Zukunftssicherer Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben, großem Gestaltungsspielraum und diversen Entwicklungsmöglichkeiten

Attraktive Ausbildungsvergütung verbunden mit bis zu 33 Tagen Urlaub im Jahr

Vielzahl an Benefits, z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zuschüsse zu vermögenswirksamen Leistungen und betrieblicher Altersvorsorge, Jubiläumsprämien sowie exklusive Mitarbeitervergünstigungen in den Bereichen Freizeit, Mode, Kultur, Reisen etc. und attraktive Rabatte für unsere leckeren Freiberger-Produkte

Betriebsklima mit einer positiven, wertschätzenden Arbeitsatmosphäre, engagierten Teamkollegen und einem Paten für eine erfolgreiche Einarbeitung

Gute öffentliche Verkehrsanbindung sowie kostenlose Parkplätze

Freiberger Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Ausbildung Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Mechatroniker Kontakt: Janine Prévoteau, Draisstraße 1-5, 76461 Muggensturm, +49 (7222) 9525 0, janine.prevoteau@freiberger.de, https://freiberger-pizza.com/Home

Landratsamt Rastatt

Der Landkreis Rastatt umfasst 23 Städte und Gemeinden mit mehr als 230.000 Einwohnern.

Das Landratsamt, untergebracht in einem modernen Bürogebäude in Rastatt, ist die Verwaltungsbehörde des Landkreises mit Außenstellen in den Großen Kreisstädten Rastatt, Gaggenau und Bühl sowie in Gernsbach, Forbach und dem Stadtkreis Baden-Baden.

Die Ämter des Landratsamtes sind für vielfältige Aufgaben zuständig, wie beispielsweise Umweltschutz, Berufsschulen, Forstwirtschaft, Führerscheine, Sozialhilfe, Vermessung oder Straßenbau.

Landratsamt Rastatt Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Fachinformatiker - Systemintegration, Straßenwärter (Start September 2024) Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts - Public Management; bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement (Start September 2024); Bachelor of Arts - Soziale Arbeit in der Jugend-, Familien-, Sozialhilfe; Bachelor of Engineering - Bauwesen/Projektmanagement - Vertiefung: Öffentliches Bauen (Start Oktober 2024) Kontakt: Anja Gomann, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt, +49 (7222) 381-1115, ausbildung@landkreis-rastatt.de, www.landkreis-rastatt.de

Protektorwerk Florenz Maisch

Protektor bietet vielfältige Möglichkeiten für Ausbildungen und Duale Studiengänge

Das mittelständische Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Metall- und Kunststoffprodukten der Baubranche in Europa. Interessierten Schulabgängern bietet Protektor vielfältige Möglichkeiten in die Berufswelt einzusteigen, ob als Ausbildung oder als duales Studium in den Bereichen Technik, IT oder kaufmännischen Berufsfeldern. Von Anfang wird der Nachwuchs miteingebunden und durch die Ausbilder:innen, Kolleg:innen und Mitauszubildenden unterstützt. Durch gute Aussichten auf eine Übernahme nach der Ausbildung bietet das Unternehmen eine langfristige Entwicklungsperspektive.

Protektorwerk Florenz Maisch Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufleute Duales Studium (m/w/d): Bauingenieurswesen, BWL Industrie Kontakt: Viktoriastr. 58, 76571 Gaggenau, +49 (7225) 977 0, info@protektor.de, ausbildung.protektor.de

Sparkasse Rastatt-Gernsbach

Die Sparkasse Rastatt-Gernsbach ist mit einem hohen Marktanteil im Privatkunden-Bereich der wichtigste Finanzdienstleister vor Ort. Die Sparkasse engagiert sich vielfältig. Viele Vereine und Initiativen werden durch Spenden und Sponsoring regelmäßig gefördert. Die Stiftung zur Förderung der Jugend unterstützt außerordentliche Talente bei ihrem Engagement. Auch als Arbeitgeber hat die Sparkasse Rastatt-Gernsbach einiges zu bieten – einen Job, der Spaß macht, kommunikativ und nah an den Menschen ist. Entdecken Sie Ihre Ausbildungs- und Karrierechancen!

Sparkasse Rastatt-Gernsbach Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Bankkaufmann, Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts - BWL-Bank Kontakt: Gudrun Seiberling, (Ausbildungsleiterin), Kaiserstr. 37, 76437 Rastatt, +49 (7222) 384-312, gudrun.seiberling@spk-rastatt-gernsbach.de, www.spk-rastatt-gernsbach.de/ausbildung

Stadt Rastatt

Die Barockstadt Rastatt, Große Kreisstadt mit 50.000 Einwohnern und im Herzen Mittelbadens gelegen, ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität, einem vielfältigen kulturellen Angebot und zahlreichen weiteren Möglichkeiten zur Entspannung und Naherholung. Im Stadtzentrum befindet sich eines der schönsten Barockschlösser am Oberrhein, der Schwarzwald ist zum Greifen nah und das Elsass nur eine Fährüberfahrt entfernt.

Du hast Lust,

Bürgerinnen und Bürgern bei Ihren Fragen weiterzuhelfen?

auf eine Tätigkeit im sozialen Bereich?

mitzuhelfen, dass das Erscheinungsbild der Stadt attraktiv bleibt?

an der Entwicklung der Stadt aktiv mitzuwirken?

Oder kurz gesagt: Du hast Lust auf eine Ausbildung bei der Stadt Rastatt oder auf ein duales Studium mit praktischen Erfahrungen in städtischen Einrichtungen? Dann bewirb Dich jetzt, denn hier bist Du genau richtig!

Stadt Rastatt Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek, Forstwirt, Gärtner, Erzieher – praxisintegriert sowie Anerkennungspraktikum, Sozialpädagogische Assistenz – praxisintegriert Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts - Public Management, Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts - BWL – Tourismus-, Hotellerie- und Gastronomiemanagement, Schwerpunkt Destinations- und Kurortemanagement, Bachelor of Arts - Soziale Arbeit, Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit bzw. Netzwerk- und Sozialraumarbeit Freiwilliges Ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst Kontakt: Marktplatz 1, 76437 Rastatt, +49 (7222) 972-2301, +49 (7222) 972-2399, personal@rastatt.de, Ausbildung bei der Stadt | Rastatt

Stadtwerke Rastatt

Für junge Leute gibt es kaum eine andere Branche, die so viele spannende Aufgabenfelder bietet wie die Energieversorgung. Wir, die Stadtwerke Rastatt, versorgen rund 50 000 Menschen in Rastatt und Umgebung mit Strom, Gas, Wärme und bestem Trinkwasser.

Für die Gestaltung der Energiezukunft brauchen wir gut ausgebildete, hochmotivierte Mitarbeiter. Bei uns hast Du hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, denn wir legen großen Wert auf eine fundierte Ausbildung unserer Nachwuchskräfte und fördern diese.

Das erwartet Dich bei uns:

Umfangreiche Einarbeitung in jede Fachabteilung

Ausbildung im dualen System

Teilnahme an innerbetrieblichen Schulungen

Seminare zur Förderung der fachlichen und sozialen Kompetenz

Zusätzliche 13. Ausbildungsvergütung

Bezuschussung der Fahrtkosten zum Arbeitsplatz / zur Berufsschule

Sonderurlaub für Prüfungsvorbereitung

Übernahme bei guten Leistungen

Weiterbildungsförderung nach der Ausbildung