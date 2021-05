Ab Anfang Juni sollen Firmen ihre Mitarbeiter gegen das Coronavirus impfen können. Der Wille bei großen Unternehmen in Mittelbaden ist da. Eine Frage erweist sich allerdings als kompliziert.

Kai Burr ist bereit. Aber er hat ein Problem, denn das Wichtigste fehlt noch: „Wir warten händeringend auf den Impfstoff“, sagt der Personalchef von Arvato Financial Solutions am Standort in Baden-Baden.

Die Sehnsucht nach den kleinen Ampullen ist nicht nur bei dem Bertelsmann-Unternehmen groß. Auch andere Betriebe in Mittelbaden stehen in den Startlöchern, um ihre Mitarbeiter gegen das Coronavirus zu impfen.

Ab Anfang Juni, so sieht es die Landesregierung vor, soll das möglich sein. Bei Arvato in Baden-Baden bekommen zunächst die Mitarbeiter den Piks, die das höchste Risiko für eine Infektion haben.