Betrüger in Rastatt unterwegs

Unbekannte haben in zwei bekannten Fällen in Supermärkten in Rastatt mehrere hundert Euro Bargeld ergaunert.

Durch den sogenannten Wechselfallenschwindel konnten unbekannte Täter in zwei Fällen in Supermärkten in Rastatt Bargeld stehlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde von den Verdächtigen an der Kasse der Wunsch geäußert, mehrere hundert Euro in kleine Scheine zu wechseln.

Durch geschickte Gesprächsführung und immer neuen Geldwechselwünschen gelang es, die Kassenmitarbeiter so durcheinander zu bringen, dass die Tätern mehrere hundert Euro Bargeld klauen konnten.

In einem Fall werden die Täter als dunkelhaarig, mit Vollbart beschrieben.