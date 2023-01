Betrunken am Steuer: Schwerer Unfall auf der A5 bei Rastatt

Bei einem Unfall auf der A5 Höhe Rastatt ist am Dienstagabend eine Person schwer verletzt worden. Der Mann war betrunken und verlor die Kontrolle über sein Auto.

Um 23.41 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und des Rettungsdienstes zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A5, Ausfahrt Rastatt Süd, alarmiert. Neben der Berufsfeuerwehr wurde auch die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Oos hinzu alarmiert.

An der Ausfahrt war ein Auto in die Leitplanken gefahren und danach auf die Beifahrerseite gekippt. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwerverletzt.

Nach der Erstversorgung des Verletzten wurde mit schweren hydraulischen Rettungsgeräten das Dach des Fahrzeuges geöffnet. Danach wurde der Mann gerettet, der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung sowie den Transport in die Klinik.

Die Ausfahrt war während der gesamten Rettungsaktion komplett gesperrt.