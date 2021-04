Scheinbar in hilfloser Lage

Betrunkene mit über drei Promille ruft in Rastatt Polizei zu vermeintlichem Notfall

In Rastatt hat eine Betrunkene Frau in der Nacht auf Donnerstag die Polizei gerufen, da sie sich vermeintlich in einer hilflosen Lage befand. Nun erwartet die Frau eine Anzeige.