Betrunkener Autofahrer prallt in Rastatt gegen Baum

Am Samstagabend hat sich in Rastatt ein Unfall ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Samstagabend bog ein 33-jähriger BMW-Fahrer in Rastatt von der Beinheimer Straße nach links in die Dorfstraße ab. Laut Informationen der Polizei war der 33-Jährige vermutlich zu schnell unterwegs. Der Fahrer kam dadurch von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Die Polizei geht von einem Totalschaden des Wagens von rund 20.000 Euro aus. Der 33-Jährige und seine Beifahrerin kamen glimpflich davon und wurden nicht verletzt, so die Beamten. Der Baum wurde nicht beschädigt.

Ein Alkoholtest beim Autofahrer ergab, dass der Mann mit rund anderthalb Promille unterwegs war. Er musste anschließend noch eine Blutprobe abgeben. Die Polizei entzog dem 33-Jährigen den Führerschein.