Betrunkener Fahrradfahrer prallt mit Radfahrer in Rastatt zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in Rastatt gekommen. Wie die Polizei informierte, fuhren beide Radfahrer in der Unterführung der Dr.-Konrad-Adenauer-Brücke, als es zum Unfall kam.

Ein 53-jähriger alkoholisierter Radfahrer geriet beim Fahren auf die andere Seite der Unterführung. Daraufhin prallte er mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen.

Beide Radfahrer müssen nach Unfall in Rastatt ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 53-jährigen Fahrradfahrer einen Wert von über 1,6 Promille an.