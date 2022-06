Betrunkener stürzt in Rastatt mit dem Fahrrad

Zu einem Sturz vom Fahrrad ist es am Sonntag bei einem 49-Jährigen gekommen. Er soll wohl aufgrund einer starken Alkoholisierung vom Rad gestürzt sein.

Ein 49-Jähriger ist bei einer Fahrradfahrt am Sonntag wohl offenbar aufgrund seines alkoholisierten Zustandes zu Fall gekommen, Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann einen Atemalkoholwert von rund 2,4 Promille.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Lyzeumstraße in Fahrtrichtung Ludwigring, woraufhin eine Passantin den Notruf verständigte, als sie den nur bedingt ansprechbaren Mann am Boden liegend vorfand. Da bei dem 49-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von knapp 2,4 Promille anzeigte.

Zu weiteren Behandlungen und einer Blutentnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen den Beamten des Polizeireviers Rastatt nicht vor.