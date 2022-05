Bewaffneter Ex-Freund einer 24-Jährigen randaliert in Rastatt in gemeinsamer Wohnung

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung seiner Ex-Partnerin randaliert. Die hinzugezogenen Beamten bewarf der Mann anschließend mit Messern.

In der gemeinsamen Wohnung einer 24-Jährigen hat ihr Ex-Lebensgefährte am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, in der Karlsruher Straße in Rastatt randaliert. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige bei Ankunft der Beamten mit zwei Messern bewaffnet und bedrohte diese.

Trotz mehrfacher Aufforderung die Waffen niederzulegen, kam er dieser nicht nach, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten.

Der Man warf daraufhin die Messer in Richtung der Polizisten, verfehlte sie jedoch. Die Messer konnten anschließend sichergestellt und der Randalierer vorläufig festgenommen werden.