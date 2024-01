Nach Beziehungsstreit in Rastatt: Frau schlägt Polizeibeamten ins Gesicht

Anrufer meldeten der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr handfeste Streitigkeiten mehrerer Personen in einer Lokalität in der Schloßstraße in Rastatt. Eine mutmaßlich betroffene und alkoholisierte Frau sei in ein Auto gestiegen und davongefahren, berichtet die Polizei in einer Meldung am Montag.

Die Betreffende parkte jedoch wohl in unmittelbarer Nähe und kehrte erneut zum Ort des Geschehens zurück. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt sind diese von der 25-jährigen Frau unvermittelt angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden.

Frau wird mit Handschellen fixiert

Daraufhin wurde die 25-Jährige überwältigt und mit Handschließen fixiert. Wie sich später herausstellte, dürften die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung in einer persönlichen Beziehungsgeschichte zu suchen sein.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest der Mittzwanzigerin ergab einen Alkoholwert von knapp 1,2 Promille. Die Frau muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.