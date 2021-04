Der Biber hat ganze Arbeit geleistet. Die Pappel liegt am Boden. Mit seinen Zähnen hat der Nager das Holz so lange bearbeitet, bis der Stamm abknickte. Förster Uwe Kirst hat den Baum im Rastatter Stadtwald Ende Januar entdeckt. Jahrzehntelang galt der Biber in der Region als ausgestorben. Jetzt ist er zurückgekehrt. Die Freude darüber ist groß. Doch es gibt auch Konfliktpotenzial.

Zehn Bäume hat der Biber am Rheinniederungskanal bei Wintersdorf über den Winter gefällt. Martin Koch, Leiter des städtischen Fachbereichs Forst, sieht das gelassen: „Uns ist das Tier hier wohl und recht.“

Es habe keine Bemühungen gegeben, den Biber aktiv anzusiedeln. Dass er von selbst wieder eingewandert sei, sieht Koch als Erfolg einer nachhaltigen Forstwirtschaft.