Autos in Brand geraten

Bietigheim (BNN). Mehrere brennende Schrottfahrzeuge haben am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr zwischen Bietigheim und Muggensturm Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei waren auf einem Firmengelände in der Muggensturmer Landstraße, unweit der B 3, beim Starten eines dort abgestellten Fahrzeugs plötzlich Stichflammen aus dem Motorraum des Wagens emporgestiegen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, habe sich das Feuer hat in Windeseile auf weitere Fahrzeuge ausgeweitet, weshalb die Flammen zeitweise 50 bis 60 Meter in die Höhe ragten. Auch aus mehreren Kilometern Entfernung war die große Rauchsäule, die sich entwickelte, zu sehen.

Feuerwehrleute aus Bietigheim und Muggensturm waren mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Wie ein Sprecher der Bietigheimer Feuerwehr mitteilte, sei der Brand relativ rasch unter Kontrolle gewesen. Die Meldung von dem Brand war gegen 14.10 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. „Alle unsere Fahrzeuge sind ausgerückt“, wie es aus Bietigheim hieß. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die Ursache des Brandes vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Verletzte seien laut Polizei nicht zu beklagen gewesen.

Rauchsäule war mehrere Kilometer weit zu sehen

Gebäudeteile waren von dem Brand nicht betroffen. Möglicherweise sei aber ein Container, der auf dem Gelände abgestellt war, in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Höhe des Sachschadens vermochte die Polizei am Freitag noch keine genauen Angaben zu machen.