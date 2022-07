Betrunkener kracht bei Bietigheim mit Fahrzeug in Böschung

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag zwischen Elchesheim-Illingen und Bietigheim mit seinem Auto in einer Böschung liegen geblieben.

Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 31-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag seinen Wagen bei Bietigheim in die Böschung neben der Straße gelenkt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 0.40 Uhr von Elchesheim-Illingen kommend in Richtung Bietigheim unterwegs, wo er von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug in die Böschung setzte.

Dabei beschädigte er auch einen Strommast. Die Polizei rückte zur Unfallstelle aus, wo die Beamten deutlichen Alkoholgeruch an dem 31-Jährigen wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille.

Zur Behandlung und Blutabnahme brachte ein Rettungswagen den Unfallfahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.500 Euro. Dem Mann drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.