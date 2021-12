Bietigheim: Holzstapel brennt – Feuer greift auf Wohnhaus über

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren am zweiten Weihnachtsfeiertag bei dem Brand eines Wohnhauses in Bietigheim im Einsatz.

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages hat ein Wohnhaus in Bietigheim in der Straße „Auf dem Berg“ gebrannt. Laut Polizei Offenburg hatten Anwohner gegen 05:20 Uhr die Rettungskräfte verständigt, da sie einen Brand eines Holzstapels neben einem Wohnhaus festgestellt hatten. Die Flammen griffen teilweise auf den Dachüberstand des Wohnhauses über.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.