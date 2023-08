Bietigheim: Spinne löst Einbruchsalarm in Drogerie aus

Zu einem Polizeieinsatz in einer Drogerie ist es am Sonntagabend in Bietigheim gekommen. Auslöser des Einsatzes war eine Spinne.

Eine Spinne hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz in einem Drogeriemarkt in Bietigheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich Tier am Bewegungsmelder zu schaffen gemacht.

Am Sonntagabend wurde der Polizei über eine Alarmzentrale mitgeteilt, dass in einem Drogeriemarkt in der Straße „Schneidergarten“ der Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt konnte keine Einbruchsspuren am Gebäude feststellen.

Achtbeiniger Eindringling

Bei der Überprüfung der Innenräume konnte der Verursacher des Alarms schnell ausfindig gemacht werden. Eine Spinne hatte sich am Bewegungsmelder zu schaffen gemacht. Diese wurde von den Beamten entfernt, um keine weiteren Aufregungen zu verursachen.