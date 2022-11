Constantin Braun will weiter Rathauschef in Bietigheim bleiben

Bietigheims Bürgermeister Constantin Braun will für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister kandidieren. Die Wahl wird voraussichtlich im Oktober 2023 stattfindenden.

Constantin Braun (CDU) wird sich für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in Bietigheim bewerben. Dies kündigte er im Vorfeld der Gemeinderatssitzung an, bei der am Dienstag, 8. November, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses die Regularien der Bürgermeisterwahl erörtert werden sollen.

Laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung wird dem Gemeinderat als Wahltermin der Sonntag, 15. Oktober, vorgeschlagen. Eine mögliche Neuwahl könne am Sonntag, 29. Oktober, erfolgen.

Wie es in der Vorlage zur Ratssitzung heißt, soll die Stelle des Bürgermeisters am 11. August 2023 im Staatsanzeiger ausgeschrieben werden. Das Ende der Bewerbungsfrist wird auf Montag, 18. September, festgesetzt.

Wahl in Bietigheim wahrscheinlich im Oktober 2023

Ein Termin für die Kandidatenvorstellung sowie für die Festlegung des Ablaufes und der geltenden Regeln soll im kommenden Jahr durch den Gemeinderat beschlossen werden.

Da Bürgermeister Braun erneut zur Wahl antritt schlägt die Gemeindeverwaltung vor, dass Willi Renkert den Vorsitz des Gemeindewahlausschusses übernimmt.

Constantin Braun hatte das Amt als Rathauschef in Bietigheim am 13. Januar 2016 übernommen. Seine Amtszeit endet damit am 12. Januar 2024.

Deshalb, so teilt die Gemeindeverwaltung mit, müsse die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr stattfinden. Im Jahr 2016 war Braun klar mit 72,2 Prozent der Stimmen vor Samuel Engelhard (SPD), der auf 16,1 Prozent kam, als Nachfolger von Ernst Kopp (SPD) zum neuen Rathauschef gewählt worden.