Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Bietigheim am 15. Oktober hat begonnen. Bisher hat nur Amtsinhaber Constantin Braun seine Bewerbungsunterlagen eingereicht.

In den ersten Tagen nach Beginn der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 15. Oktober hat noch kein Konkurrent für Amtsinhaber Constantin Braun seine Bewerbungsunterlagen eingereicht. Dies hat Sina Becker, im Rathaus für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Montag gegenüber dieser Redaktion bekräftigt.

Braun selbst hatte die Unterlagen gleich am Samstag, also unmittelbar nach Beginn der Bewerbungsfrist, im Rathaus eingeworfen. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 18. September.

Eine öffentliche Kandidatenvorstellung ist am 5. Oktober vorgesehen. Sollte beim ersten Wahlgang am 15. Oktober kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich verbuchen können, kommt es am Sonntag, 29. Oktober, zu einem zweiten Wahlgang.

Braun ist seit 2015 Bürgermeister in Bietigheim. Damals trat er die Nachfolge von Ernst Kopp an und setzte sich bei der Wahl am 8. November klar mit 72,16 Prozent der Stimmen durch, vor Samuel Engelhard (SPD) mit 16,1 Prozent und Erhard Herrmann (Parteilos) mit 4,6 Prozent. Bietigheim sei seine „Wunschgemeinde“ hatte Braun vor seiner Wahl 2015 erklärt.

Acht Jahre später bekräftigte er nun, dass „sich die Hoffnungen voll und ganz erfüllt haben.“ Seine Frau und er seien herzlich aufgenommen und heimisch geworden.

Der Slogan lautet: Gemeinsam Kurs halten. Constantin Braun

„Gemeinsam Kurs halten“ ist der Slogan, den Braun sich nun für seinen aktuellen Wahlkampf auserkoren hat. Dabei setzt er weiterhin auf eine motivierte Gemeindeverwaltung und das hohe bürgerschaftliche Engagement im Ort.