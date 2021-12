Feuerwehreinsatz am Freitag

Brennende Mülltonne in Bietigheim: Flammen greifen auf Wohnhaus über

Eine in Brand geratene Mülltonne hat am frühen Freitagnachmittag in Bietigheim für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer griff auf ein Gebäude über.