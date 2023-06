In vierter Generation wird das seit mehr als 110 Jahren bestehende Küchenreich in Bietigheim geführt. „Wir haben uns stets den aktuellen Trends angepasst, führen aber auch viele zeitlose Küchen“, berichtet Simon Schmitt, der gemeinsam mit seinen Brüdern Tobias und Daniel Schmitt das 1908 gegründete Unternehmen von den Eltern übernommen hat, die aber weiterhin im Betrieb mitarbeiten und die oft jahrzehntelangen und zufriedenen Kunden betreuen.

Ausstellung auf 2.000 Quadratmetern

Geblieben ist seit der Gründungszeit die Idee des Küchenreichs: „Der Service steht im Mittelpunkt“ berichtet Simon Schmitt. Er sieht sein Haus heute als Fachbetrieb, der den kompletten Service rund um die Küche an-bietet. Dazu gehört eine große Ausstellung auf rund 2.000 Quadratmetern, ein großes Angebot an verschiedenen Elektrogeräten namhafter Hersteller und natürlich der Einbauservice vor Ort.

Planung bis Installation: Alles aus einer Hand

Aber auch um die richtigen Elektro- und Wasseranschlüsse kümmern sich die Küchenreich-Mitarbeiter, so dass von der Planung bis zur perfekten Installation alles aus einer Hand angeboten wird. „Wir übernehmen gemeinsam mit verschiedenen Partnern aus der Region alle Gewerke“, erklärt Simon Schmitt. Die Koordination liegt beim Bietigheimer Küchenreich, so dass sich der Kunde vor allem beim Umbau im Bestand aber auch bei einer Küche im neuen Eigenheim darauf verlassen kann, dass alle Handwerker Hand in Hand arbeiten.

Offene Küchen aktuell gefragter denn je

Der Stellenwert der Küche für das Haus oder die Wohnung ist in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegen. Schließlich will sich jeder in den eigenen vier Wänden wohlfühlen: „Dazu trägt eine schöne und intelligent geplante Küche viel bei“, weiß Simon Schmitt. So ist Kochen heute ein Ereignis, zu dem die ganze Familie gerne mit einbezogen wird. Entsprechend sind offene Küchen aktuell gefragter denn je.

„Deshalb ist bei uns die Beratung besonders wichtig“, sagt Simon Schmitt. Gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern stellt er den Kunden die verschiedenen Möglichkeiten vor und entwickelt das passende Küchenkonzept. Gefragt sind aktuell unter anderem höhenverstellbare Küchen und vor allem für offene Küchen Kochfelder mit einem integrierten Dampfabzug.

Eigenes Monteurteam im Einsatz

Nach einem ersten Gespräch und einer Bedarfsanalyse wird der Kunden bis zur Montage vor Ort und der Abnahme der Küche von einem Ansprechpartner betreut. Nur so lässt sich der hohe Qualitätsstandard halten, für den das Bietigheimer Küchenreich weit über die Region hinaus bekannt ist. Die Montage vor Ort geschieht mit einem eigenen Monteurteam.

Das Küchenreich Bietigheim bietet auch als Arbeitgeber optimale Qualität. Aktuell wird nach zusätzlicher Verstärkung für das Montageteam gesucht. Zu finden ist das Unternehmen in der Kronenstraße 30 in Bietigheim.