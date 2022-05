Ironman in Hawaii

Drei Triathlon-Weltmeisterschaften in einem Jahr: Bietigheimer Sportler erfüllt sich einen Traum

Kai Schröder aus Bietigheim geht in diesem Jahr bei drei Triathlon-Weltmeisterschaften an den Start. Mit der Teilnahme am Ironman in Hawaii erfüllt er sich einen großen Traum. Im kommenden Jahr will er seine Kariere in Südafrika ausklingen lassen.