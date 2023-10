Drei Fragen an

Einblicke ins Pilgern auf dem Jakobsweg

Jörg Monschau aus Bietigheim ist seit 2015 rund 2.200 Kilometer auf den Jakobswegen in Spanien gepilgert. Am Dienstag, 24. Oktober, gibt er Einblicke in seine Erfahrungen und bietet praktische Tipps rund ums Pilgern.