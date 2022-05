Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 82-jähriger Autofahrer um 17.30 Uhr von Elchesheim in Richtung Bietigheim. Auf freier Strecke habe am rechten Fahrbahnrand ein Auto mit Anhänger gestanden, an dem der 82-Jährige links vorbeifuhr. Dabei habe er einen entgegenkommenden Pkw übersehen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam.

Dabei wurde der Unfallverursacher schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Bietigheim befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde vom Rettungsdienst geborgen und ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 19.50 Uhr gesperrt.