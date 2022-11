Dieser Bietigheimer kam bei drei Triathlon-Weltmeisterschaften ins Ziel

Es war das große Ziel von Kai Schröder: Drei Triathlon-Weltmeisterschaften in einem Jahr wollte der Bietigheimer Vorzeige-Athlet bestreiten. Und: Es ist ihm gelungen.

Der Bietigheimer, der für die SG Stern Gaggenau startet, kam als einer von weltweit nur wenigen Amateur-Triathleten auch bei der dritten Ironman-Weltmeisterschaft dieses Jahres über die Ziellinie.

Mithin komplettierte Schröder seine WM-Trilogie innerhalb von nur sechs Monaten. „Ich will ins Ziel kommen, das hat absolute Priorität“, hatte Schröder gegenüber unserer Redaktion im Frühjahr erklärt.

Zunächst hatte Schröder nach der pandemiebedingten Verschiebung die eigentlich 2021 geplante Ironman-WM im Mai 2022 im US-Bundesstaat Utah, erfolgreich absolviert.

Danach folgte am 8. Oktober sein WM-Start auf der Pazifikinsel Hawaii, hier gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Benjamin Leicht. Die WM-Trilogie machte Schröder nun bei seinem Start Ende Oktober über die halbe Ironman-Distanz komplett.

Jetzt den Regionalsport-Newsletter „Sportplatz“ abonnieren

Wir haben die Sport-Region im Blick: Für den „Sportplatz“ sind wir in den Hallen und auf den Plätzen in der Umgebung unterwegs, blicken hinter die Kulissen und rücken Clubs wie Sportlerinnen und Sportler ins Rampenlicht. Mit unserem neuen Regionalsport-Newsletter kommen die „Local Heroes“ jede Woche kostenlos direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden.