Lebensmittelretter, die sich in der deutschlandweiten Foodsharing-Initiative engagieren, eröffnen in Bietigheim eine Abgabestelle. Dort werden überschüssige Lebensmittel, die ansonsten von Betrieben entsorgt worden wären, kostenlos verteilt.

Gemüse mit kleinem Makel, Milch und Joghurt mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum oder durchaus noch genießbare Backwaren vom Vortag — statt all diese Lebensmittel wegzuwerfen, werden sie gerettet. Dieser Aufgabe widmet sich die Initiative Foodsharing, die mittlerweile deutschlandweit bereits über rund 60.000 Mitglieder verfügt.

Auch im Raum Rastatt/Baden-Baden werde die Gruppe von Lebensmittelrettern immer aktiver, sagen Verena Rau und Mandy Pfeilsticker. Weitgehend laufen Vernetzung, Aktivitäten und Koordination der Lebensmittelretter über Online-Plattformen. Doch nun eröffnet am Samstag, 14. November, in Bietigheim die erste Abgabestelle im Landkreis Rastatt, in der die Lebensmittel an Interessenten verteilt werden.

Das Projekt der beiden Initiatorinnen Verena Rau und Mandy Pfeilsticker läuft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bietigheim.