Ballermann-Feeling für die Gäste

Mallorca-Feier in Bietigheim mit 20-Euro-„Party-PCR-Test“ für Ungeimpfte

Ein Hauch von Ballermann trotz Corona? Die Mallorca-Party im Freiraum in Bietigheim lockte rund 5.000 Gäste an. Für sie gab es einen preisgünstigen PCR-Test, so dass sich niemand ausgeschlossen fühlen musste.