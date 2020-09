Mit dem Zebra zur Schule: So sollen Kinder in Bietigheim zum Laufen animiert werden

Ein Zebra soll künftig zum treuen Gefährten für Kinder auf ihrem Schulweg in Bietigheim werden. „Hardty“ heißt das von zwei Drittklässlern entworfene Tier, das nun als Maskottchen für das neue Schulwegkonzept gilt. Mit Beginn des neuen Schuljahres soll es umgesetzt werden. Entstanden ist die Idee dazu aus den teilweise chaotischen Verkehrsverhältnissen, die sich allmorgendlich vor der Grundschule wiederholen, wenn Eltern ihre Kinder direkt bis vor den Eingang fahren. „Die Kinder laufen nicht mehr“, hat nicht nur Bürgermeister Constantin Braun erkannt.

„Wir sind mit Fachleuten des Verkehrsbüros Koehler/Leutwein in Kontakt getreten, um einen sicheren Schulweg zu entwerfen und haben auch potenzielle Gefahrenstellen definiert“, sagt Braun. Zentraler Punkt sei dabei der Gedanke gewesen, dass Schüler zu Fuß in die Schule gehen sollen. Das Immunsystem etwa werde dadurch gestärkt, die Konzentration gefördert und die Muskulatur trainiert. Und: Um die Ballung des Autoverkehrs vor der Schule zu vermindern wurden mehrere „Hardty-Haltestellen“ im Ort eingerichtet.

Stempelpläne in den Klassenzimmern

Das Zebra zeigt dabei weithin sichtbar den genauen Standort an. Dort können Eltern künftig ihre Kinder abliefern. Gemeinsam mit anderen Schülern laufen sie dann in kleineren Gruppen zur Grundschule. „Sollte ein Kind unterwegs eine Toilette aufsuchen müssen, Angst bekommen oder sich unwohl fühlen richten wir so genannte Notinseln entlang des Schulweges ein“, erklärt Braun. Sie befinden sich etwa in der Bernhardus-Apotheke, der Bäckerei Westermann, der Gärtnerei Essig, in der Raiffeisenbank, im dm-Drogeriemarkt und im Rathaus. Dort könne den Kindern bei Problemen geholfen werden.

In der Nähe der Grundschule werden überdies auf größeren Parkplätzen spezielle Haltestellen für die „Elterntaxis“ eingerichtet, von wo aus die Kinder noch ein kleineres Stück zur Schule laufen müssen. Eine Belohnung wartet auf sie im Klassenzimmer dann ebenso wie auf jene, die von den Hardty-Haltestellen kommen. „Es gibt einen Stempelplan, in dem jeder Schüler mit dem jeweiligen Datum eintragen kann, wann er zu Fuß gekommen ist“, sagt Braun.

Ende Januar sollen die Ergebnisse ausgewertet und zur Belohnung „eine kleine Überraschung“ ausgesetzt werden. Befürchtungen, dass es zu Schummeleien kommen könnte hat Braun nicht: „Wir setzen da auf die soziale Kontrolle der Schüler untereinander“. Braun will demnächst im Übrigen bei einer Verkehrsschau Erkenntnisse gewinnen, wie die Sicherheit im Ort noch weiter erhöht werden kann.

Ich bin glücklich über einen so strukturierten Plan Andreas Koßmann/ Grundschulrektor

Martina Schauer, die im Rathaus das Konzept in maßgeblicher Funktion mit entworfen hat, stellt vor allem heraus, wie wichtig die Beteiligung der Eltern in den abgehaltenen Workshops gewesen sei. Wenn an den Haltestellen möglicherweise Viertklässler gemeinsam mit Erstklässlern laufen, könnten daraus vielleicht auch „kleine Patenschaften“ entstehen, glaubt sie. Denkbar sei aber auch, dass Eltern in der Anfangszeit noch mit dabei sind, um die Kinder auf ihrem Fußweg zur Schule zu begleiten.

Eltern erhalten Flyer zum Schulstart

Einen eigens erstellten Flyer sollen alle Eltern zum Schulstart erhalten und auch in den Elternabenden werde nochmals über das neue Konzept informiert. „Ich bin glücklich über einen so strukturierten Plan“, betont Andreas Koßmann, Rektor der Gemeinschaftsschule. Und: „Wichtig ist es, den Kindern einen sicheren Schulweg zu bieten, den auch die Eltern kennen“. In Ötigheim war ein ähnliches Konzept bereits im vergangenen Jahr eingeführt worden — mit dem Maskottchen „Willi Wachsam“ und „mit großem Erfolg“, wie Bürgermeister Braun hinzufügt.