Seniorin wird Opfer von Trickdiebstahl in Bietigheim

Eine unbekannte Frau hat sich am Sonntagmittag Zugang zu der Wohnung einer Seniorin in Bietigheim verschafft. Die Täterin bestahl die ältere Dame.

Eine Seniorin ist am Sonntagmittag in ihrer Wohnung in Bietigheim Opfer eines tückischen Diebstahls geworden. Gegen 14 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür der älteren Dame und gab sich als Mitarbeiterin der Diakonie aus, wie die Polizei mitteilte. Die Täterin trat ungebeten in die Wohnung ein und stahl unbemerkt Schmuck und Bargeld der Seniorin.

Die Unbekannte hat lange schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls eine schwarze Hose und eine weiße Jacke. Sie ist circa 1,60 Meter groß und spricht nur schlecht deutsch.

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise.