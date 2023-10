Aussterbende Tradition

Welche Themen an den Stammtischen in der Region besonders beliebt sind

In Zeiten, in denen immer mehr Gaststätten schließen, sind auch für den Stammtisch düstere Zeiten angebrochen. Aber es gibt noch Orte in Bietigheim, Muggensturm oder Malsch, an denen die Stammtischkultur lebt.