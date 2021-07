Bietigheim ist eine von 15 Gemeinden, die in diesem Jahr für die Teilnahme an dem Fußverkehrs-Check des baden-württembergischen Verkehrsministeriums ausgewählt wurden. Dabei werden kritische Punkte für Fußgänger genauer in Augenschein genommen.

Eigentlich hat er nicht viele Verbesserungsvorschläge parat, wenn er an den Fußgängerverkehr in Bietigheim denkt. Was ihm spontan einfällt, ist aber die Situation in der Rheinstraße im Bereich der Schule: „Da wird meistens zu schnell gefahren und hier sind viele Schüler, aber auch ältere Leute unterwegs“, sagt Bernd Wilsch, der selbst in der Tulpenstaße wohnt und gerade die Malscher Straße entlang schlendert. Seine Empfehlung: „Die Blitzer in der Rheinstraße müssten öfter bestückt sein.“

Wir gehören zu den 15 glücklichen Kommunen, die ausgewählt wurden. Constantin Braun, Bürgermeister

In den nächsten Monaten wird sich die Gemeinde Bietigheim ausgiebig damit befassen, kritische Punkte für Fußgänger genauer in Augenschein zu nehmen und dann möglicherweise die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen.