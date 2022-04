Ausgelöster Alarm: Versuchter Einbruch in Bischweier

Am Mittwochmorgen versuchen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in Bischweier einzudringen und lösen dabei den Alarm aus.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am frühen Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr nach einem ausgelösten Alarm in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Zum Markt“ in Bischweier gekommen.

An einem Fenster an der Gebäudeseite konnten erhebliche Hebelspuren festgestellt werden, so die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzubrechen.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 entgegen.